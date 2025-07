Ioan Andone, sfat important pentru Gigi Becali după 3-1 cu Inter d’Escaldes: “Eu aș juca alt sistem la FCSB!”

08:30

FCSB a făcut aseară un prim pas spre calificarea în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, după ce a învins-o cu 3-1 pe Inter Club d’Escaldes. După duelul din Ghencea, unul dintre jucătorii lui Charalambous care a venit la interviu a fost Vali Creţu, care a vorbit atât despre meci, cât şi despre situaţia sa […] The post Vali Creţu şi-a strigat nemulţumirea după FCSB – Inter d’Escaldes 3-1: “Simţi cum îţi ia dreptul la muncă” appeared first on Antena Sport.