Universitatea Craiova şi-a prezentat echipamentele pentru noul sezon de Liga 1. Ce jucător a fost numit “noul Adrian Mutu”

11:30

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, nu a fost mulţumit de prestaţia echipei sale în meciul cu Inter d’Escaldes. În ciuda victoriei cu 3-1 în prima manşă a turului 1 preliminar UEFA Champions League, Becali le-a reproşat mai multe lucruri jucătorilor săi, în mod special atitudinea. Returul din Andorra contra celor de la Inter […] The post Gigi Becali, avertisment pentru Dennis Politic după FCSB – Inter d’Escaldes 3-1: “Nu am ce să îţi fac” appeared first on Antena Sport.