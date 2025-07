Hidroelectrica, la doi ani de la listare: ce a câştigat piaţa şi ce mai aşteaptă investitorii

16:00

Ţara noastră devine tot mai vizibilă în regiune în sectorul spaţiilor industriale, cu un stoc modern de 7,5 milioane de metri pătraţi şi o cerere susţinută de relocarea producţiei, investiţiile în infrastructură şi presiunea pentru respectarea criteriilor ESG, potrivit celui mai recent raport publicat de Colliers - and #8222;ExCEEding Borders 2025: Navigating Strategic Opportunities and I and L Real Estate Market in CEE-14 and #8221;.