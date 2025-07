Macron: Forța Expediționară Comună Franco-Britanică va fi extinsă la 50.000 de soldați și ar putea fi nucleul acțiunii de stabilizare în Ucraina post-conflict

10:20

Cătălin Predoiu, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, a avut o întrevedere cu Michael Dickerson, însărcinat cu afaceri ad interim în cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București. Potrivit unui comunicat al MAI, cei doi oficiali au trecut în revistă principalele subiecte aflate în atenție în cadrul cooperării bilaterale, precum și perspectivele consolidării acesteia, […]