Donald Trump anunţă tarife de 35% pentru produsele canadiene

07:30

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, într-o postare pe X, că a participat joi prin videoconferinţă la o and #8222;reuniune foarte fructuoasă and #8221; a coaliţiei celor care vor să ajute Ucraina ( and #8222;Coalition of the Willing and #8221;), convocată de prim-ministrul britanic Keir Starmer şi de preşedintele francez Emmnuel Macron, pentru a discuta despre sprijinul suplimentar ce poate fi acordat Kievului