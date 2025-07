Ioan Andone a dat verdictul în lupta pentru titlu în noul sezon! Surpriza pe care o vede în campionat

08:40

Mihai Stoica s-a enervat cumplit după victoria campioanei, scor 3-1, contra celor de la Inter d'Escaldes, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Evoluţia unor jucători l-a nemulţumit total pe președintele Consiliului Administrativ de la FCSB. Unul dintre cei mai criticaţi a fost David Miculescu, autorul unui gol, dar care a şi ratat o ocazie imensă.