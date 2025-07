Kash Patel testează loialitatea agenţilor FBI faţă de el cu detectorul de minciuni

12:00

Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a îmbunătăţit, joi, ratingul pentru datoria pe termen lung în valută a Bulgariei, de la and #39;BBB and #39;, până la and #39;BBB plus and #39;, precum şi ratingul pentru datoria pe termen scurt în valută, de la and #39;F2 and #39;, până la and #39;F1 and #39;, perspectiva asociată fiind una and #39;stabilă and #39;