“Mai stai la Rapid?” Răspunsul lui Andrei Borza, după ce s-a vorbit despre oferte uriaşe pentru el!

A fost publicat programul sportivilor români care vor participa la Campionatele Mondiale de natație de la Singapore. Competiția se va desfășura în perioada 11 iulie – 3 august. Probele de înot se vor desfășura în perioada 27 iulie – 3 august. David Popovici se pregătește astfel să revină în bazin, după medaliile cucerite la Campionatele […]