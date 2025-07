Venus Williams revine pe teren la 45 de ani, la turneul de la Washington

13:30

S-a aflat capitolul la care Ion Țiriac nu are rival în lume. Averea sa fabuloasă îl poziționează pe miliardarul român pe primul loc în topul celor mai bogați tenismeni, retrași sau încă în activitate. Ion Țiriac are o avere estimată de Forbes la 2,3 miliarde de dolari. Ajuns la vârsta de 86 de ani, Țiriac […] The post Capitolul la care Ion Țiriac nu are rival în lume. Ocupă primul loc detașat într-un top fabulos appeared first on Antena Sport.