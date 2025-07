Dominic Fritz, întrebat de ce Nicuşor Dan nu şi-a asumat public măsurile fiscale: Preşedintele nu mai poate să facă micro-management şi nu poate să facă agenda guvernului în fiecare săptămână / A început un conflict între preşedinte şi premier? - VIDEO

11:50

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu (USR), a afirmat, sâmbătă, la Congresul PNL, că sunt doi oameni politici în jurul cărora se poate construi în acest moment şi aceştia sunt preşedintele României, Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan. Moşteanu a precizat că cei doi au arătat prin tot ce au făcut în aceşti ani şi în ultimele luni că merită această încredere a populaţiei. ”Împreună suntem într-un punct în care poate că puţini ne-am fi imaginat acum câteva luni că vom fi. Eram fiecare cu meciul lui, cu ochii la şireturi cum se zice la fotbal sau la baschet şi în momentul în care am văzut că se îngroaşă gluma, am ridicat cu toţii privirea şi am văzut calea corectă pentru România”, a remarcat Moşteanu.