Consilier onorific al lui Bolojan: Cu măsurile de austeritate dispare de pe agendă problema suspendării fondurilor

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a participat la First International Conference on Smart Innovative Ecosystems – Living in Place, Brain Health, and Longevity Sciences, desfășurată pe 4 iulie 2025 la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. Evenimentul a fost organizat sub egida Ana Aslan International Foundation și a […] Articolul ICI București – Premiat pentru Inovație Digitală 2025 apare prima dată în PS News.