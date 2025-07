Preşedintele CE, după anunţul lui Trump referitor la tarifele vamale: Continuăm eforturile în vederea unui acord. În acelaşi timp, vom lua toate măsurile pentru a proteja interesele UE, inclusiv adoptarea unor contramăsuri proporţionale, dacă e necesar

13:20

Vicepremierul Dragoş Anastasiu a afirmat că deficitul bugetar al României la finalul acestui an trebuie să fie sub 8%, iar în 2026 să coboare sub 6%. El a precizat că s-a ajuns în această situaţie din cauza unui stat ineficient care a cheltuit mulţi bani cu creşterile de salarii şi de pensii şi care a deschis multe şantiere pentru care nu există fondurile necesare pentru a fi duse la bun sfârşit. El a precizat că poţi renunţa la construirea unui stadion sau a unei săli de sport, mai degrabă decât la construcţia unor spitale, şcoli sau autostrăzi.