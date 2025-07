Carlos Alcaraz, savuros înaintea finalei cu Jannik Sinner de la Wimbledon: “Sper să nu mai petrec 5 ore pe teren”

20:50

Joi seara, în primul tur preliminar din UEFA Conference League, a evoluat și echipa care are una dintre cele mai spectaculoase povești din Europa. FC Bruno's Magpies a fost înființată în urmă cu 12 ani, în 2013, într-un pub din Gibraltar, Bruno's Bar! Acum, se află la al patrulea sezon consecutiv în cupele europene și […]