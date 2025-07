Performanța lui Dorothea Lambert Chambers, egalată după 114 ani » Britanica a câștigat de 7 ori la Wimbledon, a scris o carte și a trecut prin două războaie mondiale

18:50

Înainte de finala feminină de la Wimbledon, Amanda Anisimova - Iga Swiatek, a avut loc un moment special, când prințesa Kate Middleton a sosit în arenă. Simona Halep a urmărit meciul de la câțiva metri de Catherine.Kate Middleton, prințesa de Wales, a venit să vadă finala feminină a turneului de la All England Lawn Tennis and Croquet Club, competiția din Londra fiind sub oblăduirea ei.FOTO. ...