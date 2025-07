Apar fisuri în ”Fortăreața Rusia”

17:00

Oricine se întreabă cât de mult a câștigat Israelul în urma războiului de 12 zile cu Iranul poate găsi un răspuns în piețele financiare. Moneda, datoria publică și acțiunile țării au înregistrat cele mai mari aprecieri la nivel mondial de la începutul conflictului, pe 13 iunie, potrivit datelor compilate de Bloomberg. Performanțele excepționale vin în […] The post Dublă dominație: Israelul nu are rivali pe piețele financiare și în Orientul Mijlociu first appeared on Ziarul National.