Probleme (din nou) în Marea Roșie (plus o scurtă istorie)

18:40

UE a devenit liderul tranziției energetice la nivel mondial, un lider pe care, însă, nu-l urmează nimeni. Cu cât Uniunea își reduce emisiile, sinucigându-se social și economic, cu atât emisiile de CO2 cresc într-un ritm infernal în celelalte colțuri ale lumii. Obiectivele climatice ambițioase s-au dovedit a fi un eșec total, astfel că ne putem […] The post Fost oficial la Comisia Europeană: UE s-ar putea retrage din Acordul de la Paris first appeared on Ziarul National.