Celine Gauer, “șefa” PNRR, în vizită la București

10:00

Aniversarea a doi ani de la listarea Hidroelectrica pe piața de capital românească ne oferă nu doar prilejul […] The post Alexandru Petrescu, președinte ASF: Hidroelectrica nu este doar un emitent, este un simbol. Un simbol al transparenței, al bunei guvernanțe, al potențialului pe care îl are România atunci când își ia în serios propriile resurse appeared first on Financial Intelligence.