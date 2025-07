Cum eviți suprasolicitarea când toate jocurile de cazino sunt la un click distanță (P)

13:10

Nicole Cherry va urca pe scena festivalului „Summer in the City!” și va cânta în deschiderea concertului susținut de Jennifer Lopez. J. Lo urca pe scenă în București pe 27 iulie în Piața Constituției. Nicole […] Articolul Nicole Cherry cântă în deschiderea lui Jennifer Lopez la „Summer in the City!”. Concertul are loc în Piața Constituției, pe 27 iulie apare prima dată în B365.