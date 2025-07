România și alte patru țări din UE se opun unui nou acord comercial cu Ucraina. Care este motivul

17:20

„Exagerările nu ajută. Să fim responsabili, să nu ne jucăm cu vorbele și să nu generăm panică printre români”, declară luni premierul Ilie Bolojan în timpul ședinței comune din Parlamentul României. „Atunci când am angajat răspunderea guvernului am explicat situația în care se află România și de ce măsurile propuse sunt necesare și urgente. Am […] Articolul Bolojan desființează moțiunea AUR: Exagerările nu ajută. Să nu ne jucăm cu vorbele apare prima dată în PS News.