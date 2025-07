Topul județelor cu cele mai mari salarii în 2025: Capitala conduce clasamentul cu o medie netă de 5.665 de lei. Urmează Cluj, Timiș și Sibiu cu 5.000 de lei

12:40

Opt bebeluși sănătoși s-au născut în Marea Britanie în urma unei proceduri inovatoare de fertilizare in vitro (FIV) care folosește ADN de la trei persoane – mamă, tată și o donatoare – pentru a preveni transmiterea unor boli genetice mitocondriale incurabile. Femeile care au beneficiat de tratament prezentau un risc ridicat de a transmite astfel …