Prognoza meteo Cluj 18-20 iulie 2025 – Ploi și instabilitate

CTP Cluj-Napoca și Primăria Florești anunță publicul călător că o nouă linie de transport în comun, M27, va deservi locuitorii UAT Florești, din data de 15.07.2025, ca urmare a solicitărilor primite. Implementarea acestei linii are ca scop facilitarea accesului locuitorilor str. Răzoare/Valea Gârboului spre punctele de interes – serviciu, școală și zone comerciale. Traseul liniei […]