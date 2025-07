„Toți strigau că l-au prins”. Anchetatorii, mințiți în cazul criminalului din Mureș. Oamenii nu mai recunosc că l-au văzut

18:50

Un bărbat de 29 de ani a fost arestat preventiv, iar un altul de 22 de ani este cercetat sub control judiciar, după ce procurorii DIICOT Teleorman au descoperit o cantitate impresionantă de canabis ascunsă în canapele, expediate din Spania spre România. Potrivit anchetatorilor DIICOT, drogurile – aproximativ 53 de kilograme de canabis – au …