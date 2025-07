Ce presupune afectiunea insuficienta venoasa cronica de care sufera Trump?

11:10

Postul de televiziune CBS a confirmat joi ca renunta complet la franciza The Late Show, urmand ca ultima emisiune cu Stephen Colbert sa fie difuzata in mai 2026. Decizia marcheaza sfarsitul a 33 de ani de traditie in televiziunea americana de dupa-amiaza, incluzand epoca David Letterman si cele 11 sezoane ale lui Colbert, potrivit Associated...