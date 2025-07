Lacul Vidraru va fi golit treptat până în 2026

10:10

România este cea mai competitivă țară din regiune prin prisma costurilor forței de muncă raportate la productivitate. Cu toate că cele dintâi au crescut mai mult decât cea din urmă, salariul nominal brut pe oră din România este de 35% din media UE27, în vreme ce productivitatea nominală per angajat se situează în jur de …