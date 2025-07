Vin vremuri grele pentru cei cu permis de conducere. Un polițist apaludă

13:10

Vestea că Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu, a murit într-un accident de parapantă, în Italia, a cutremurat pe toată lumea... [...] The post Revoltă după moartea iubitului Mihaelei Rădulescu: ”N-o spune nimeni!” appeared first on Cotidianul RO.