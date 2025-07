Traseu modificat pentru linia 425. Trei stații vor fi reamplasate

13:50

Dacă vrei să donezi sânge, Primăria Capitalei organizează o sesiune specială, luni, 21 iulie, potrivit unui comunicat al administrației generale. Evenimentul are loc în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Cei dornici să salveze o viață care vor să doneze sânge, indiferent de grupă sau de factorul Rh, o pot face la sediul Primăriei