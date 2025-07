Ghenadi Truhanov: 'Odesa a fost atacată de dronele inamice, peste 20 de aparate au venit spre oraş din diferite direcţii and #8221;

18:20

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat în Germania, că decizia echipării militare a Europei este and #8221;corectă and #8221; şi luată la momentul potrivit, având în vedere nu doar războiul care are loc în Ucraina, dar şi decizia Stetelor Unite de a se concentra pe Asia. and #8221;E logic că Europa trebuie să-şi ia chestiunea securităţii în propriile de mâini and #8221;, a declarat preşedintele.