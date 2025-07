Thibaut Courtois şi-a prelungit contractul cu Real Madrid! Belgianul nu a avut parte de tratament special

18:10

Denis Drăguş a fost prezentat oficial la Eyupspor. Internaţionalul român va evolua la echipa din Istanbul sub formă de împrumutu, de la Trabzonspor, pentru un sezon. Denis Drăguş a semnat azi contractul cu Eyupspor şi a pus astfel capăt zvonurilor privind viitorul lui. Internaţionalul român s-a fotografiat alături de vicepreşedintele noului său club. Denis Drăguş, […]