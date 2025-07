Cancelarul german Friedrich Merz este sceptic cu privire la posibilitatea ca Ucraina să adere la UE până în 2034: Pentru noi, prioritatea absolută este să punem capăt războiului

12:10

Uniunea Europeană lansează un nou Fond pentru competitivitate în valoare de 450 miliarde de euro, menit să transforme radical modelul industrial european și să sprijine sectoarele tehnologice strategice, precum energia verde, inteligența artificială, tehnologiile cuantice, biotehnologia, apărarea și spațiul. Măsura a fost anunțată de Stéphane Séjourné, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru prosperitate și strategie […] The post Un veritabil “fond Draghi”: UE speră să atragă investiții de 1.000 miliarde de euro prin fondul de competitivitate creat pentru a reindustrializa Europa și domeniile strategice ale apărării, spațiului și IA first appeared on caleaeuropeana.ro.