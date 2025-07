Ioan Andone, cucerit de noul jucător al lui Dinamo: „Va marca 12-14 goluri în 3-4 luni”

20:00

Thomas Frank a susținut prima conferință de presă în calitate de antrenor al celor de la Tottenham. În cadrul acesteia, tehnicianul a făcut un anunț despre situația lui Radu Drăgușin. Thomas Frank l-a înlocuit pe Ange Postecoglou pe banca lui Tottenham. Sub comanda australianului, echipa lui Radu Drăgușin a câștigat Europa League-ul, în stagiunea precedentă. […]