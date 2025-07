Posibila intalnire intre Trump, Xi Jinping si Putin, la toamna, la Beijing? Presedintele chinez ar putea face o miscare surpriza

10:10

Fortele ruse au cucerit aproximativ 2.395 km² de teritoriu ucrainean in primele sapte luni ale anului 2025, o suprafata apropiata de cea a Luxemburgului (2.586 km²), dar mai mica decat a judetului Giurgiu din Romania (3.526 km²), se arata intr-o analiza Bild citata de The New Voice of Ukraine. Aceasta expansiune a fost posibila in...