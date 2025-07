Giovanni Becali, dezvăluiri despre transferul lui Louis Munteanu! Ce ofertă ar fi primit, de fapt, CFR Cluj

22:50

Ianis Stoica a oferit prima reacție după Hermannstadt – Metaloglobus 2-2. Atacantul lui Marius Măldărășanu a vorbit și despre viitorul său la echipa din Sibiu. Stoica a fost titluar în carul partidei din etapa a 2-a a Ligii 1 și a reușit să marcheze și un gol, în minutul 40. Sibienii au „căzut" însă în […]