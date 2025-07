Irina Begu a învins-o pe Jaqueline Cristian și s-a calificat în finala turneului de la Iași!

09:10

Mirel Rădoi, antrenorul Universităţii Craiova, a venit cu o nouă propunere de jucător român pentru cei de la Parma. Valentin Mihăilă, internaţionalul român, care a ajuns la "cruciaţi" chiar de la Universitatea Craiova, va evolua din acest sezon în Turcia, la Rizespor. Pentru Mihăilă, turcii au plătit suma de 2 milioane de euro, mult mai […]