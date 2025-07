Un ceai și-o îmbrățișare cu un pui de leu: oferta unui restaurant din China

22:10

Festivalul de Film Tribeca din 2025 de la New York a inclus o premieră mondială a peliculei „Războiul prin ochii animalelor”. Documentarul prezintă războiul Rusiei împotriva Ucrainei din perspectiva animalelor și arată experiențele din timpul conflictului ale mai multor specii diferite, inclusiv o vacă, un iepure și un lup. Janine Natalya Clark, profesoară de justiție de tranziție și drept penal internațional la Universitatea din Birmingham, a făcut o cercetare despre războiul dintre Rusia și Ucraina, explicată pe platforma academică The Conversation, în care folosește sunetul ca o modalitate de a reflecta la impactul pe care îl are conflictul asupra mediului și a viețuitoarelor.