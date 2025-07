FCSB, ratări uriașe în a doua repriză a meciului cu Petrolul! Papp și-a salvat echipa

09:20

Transfer de top pentru Cristi Chivu la Inter. Oficialii nerazzurrilor au ajuns la un acord total cu Ademola Lookman pentru o mutare la Milano. Ademola Lookman a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la Atalanta, în ultimele sezoane. Mijlocașul nigerian de 27 de ani mai are contract cu echipa din Bergamo până în […] The post Starul dorit de Cristi Chivu la Inter și-a dat acordul și semnează. Suma plătită pentru transfer appeared first on Antena Sport.