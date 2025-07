PSD se revoltă, după ce Bolojan a anunțat că taie bani din programul „Anghel Saligny”

23:10

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, stabilirea unei grile de salarizare unică pentru localităţile care nu-şi acoperă din veniturile proprii, nici măcar cheltuielile de personal, el arătând că, dacă cea mai mare parte a sumelor vin de la Guvern, este normal să existe o standardizare de cheltuieli, la nivel naţional. ”O altă măsură importantă este … The post Grilă de salarizare unică pentru primăriile care nu-și acoperă din veniturile proprii nici măcar lefurile appeared first on spotmedia.ro.