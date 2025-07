Unele servicii consulare ar putea fi taxate. Ministrul de Externe a pus gând rău rețelelor de „paraziți” care profită de românii din diaspora

03:10

Aproape o treime dintre italieni cred că ţara lor va fi implicată direct într-un război în următorii cinci ani, dar numai 16% dintre cei apţi de luptă ar fi dispuşi să ia armele şi să se alăture apărării, potrivit unui sondaj Centrul pentru Studii de Investiţii Sociale (CENSIS) și publicat vineri. Ce a arătat sondajul: … The post Peste trei sferturi dintre bărbații italieni nu ar lupta pentru a-și apăra țara appeared first on spotmedia.ro.