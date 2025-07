Lionel Messi a doborât recordul lui Cristiano Ronaldo! Dublă spectaculoasă şi assist genial pentru Inter Miami

12:00

Mirel Rădoi a vorbit despre debutul Universității Craiova în cupele europene. Oltenii se vor duela cu Sarajevo în turul doi preliminar din Conference League, partida tur urmând să se dispute joi, de la ora 22:00. Mirel Rădoi a oferit declarații despre partida din Bosnia după ce Universitatea Craiova a obținut primul succes în noul sezon