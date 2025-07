Imagini cu frasinul secular din parcul Cişmigiu, pus la pământ de furtuna de cod roşu

19:10

Încă un tânăr s-a electrocutat după ce s-a urcat pe un tren de marfă, în Capitală, potrivit unui comunicat emis de către Inspectoratul General de Poliție (IGPR). Accidentul s-a petrecut în noaptea de 14 spre 15 iulie, la puțin timp după miezul nopții. După cum reiese din primele cercetări, tânărul s-ar fi deplasat alături de […]