Din Gaza până în Ucraina, pacea pare inaccesibilă. Motivul nu este doar politic

10:50

Președintele Nicușor Dan a explicat vineri seara că digitalizarea ANAF a fost planificată inițial în nouă etape, însă în prezent ea se află abia la pasul al doilea. Întrebat, într-o conferință de presă la Berlin, dacă politicul a reprezentat ”o frână în digitalizarea ANAF”, șeful statului a arătat că nu are un răspuns complet despre … The post Nicușor Dan spune că pentru digitalizarea ANAF a existat un plan în nouă etape. Suntem abia la pasul doi appeared first on spotmedia.ro.