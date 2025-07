METEO | Început de săptămână cu cod galben de caniculă în Capitală şi Ilfov

08:10

Un nou târg de adopții de câini are loc sâmbătă, 19 iulie, în Parcul Izvor. 15 căței prietenoși şi jucăuși vor fi prezenţi la intrarea dinspre staţia de metrou Izvor, în intervalul orar 10:00 – 16:00, în speranța că-și vor găsi o familie. Toți blănoșii sunt pregătiți pentru adopție, fiind vaccinați, deparazitați, microcipați și sterilizați,