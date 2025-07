Exporturile Chinei de magneţi din pământuri rare către SUA au crescut exponenţial în iunie

09:40

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat sâmbătă seară că România are alocată, în noul Cadru Financiar Multianual 2028-2035 propus de Comisia Europeană, o sumă iniţială de 60 de miliarde de euro, and #8222;o sumă bună la prima vedere, dar care vine cu condiţii stricte and #8221;.