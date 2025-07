Manny Pacquiao a revenit în ring după patru ani de pauză. Filipinezul a remizat cu Mario Barrios

17:10

Legendarul Ilie Năstase a răbufnit chiar de ziua lui. Primul lider mondial ATP a împlinit 79 de ani, dar continuă să fie în vervă maximă. Are însă şi multe supărări. A făcut dezvăluiri dureroase chiar de ziua lui. Ilie Năstase este extrem de supărat pe contestatarii săi. S-a plâns de modul în care este perceput […]