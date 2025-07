Guvernul sirian anunta ca a restabilit pacea dupa luptele intre druzi si beduini

Guvernul interimar al Siriei a anuntat duminica ca ciocnirile de natura sectara din provincia druza Sweida au fost „oprite”, in urma redislocarii fortelor de securitate in sudul tarii si a retragerii fortelor tribale care se adunasera in zona. Autoritatile se confrunta cu dificultati in aplicarea unui acord de incetare a focului, intermediat de Statele Unite,...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Aktual24