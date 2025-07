Una din două românce suferă de o afecțiune frecventă: fibrom uterin

12:10

Institutul Cultural Român de la Varșovia continuă parteneriatul de tradiție cu Festivalul Internațional de Film „Nowe Horyzonty“ de la Wrocław, eveniment care se va desfășura în acest an în perioada 17-27 iulie 2025, în cinematografe, și online, până la 3 august. Profesioniști români ai industriei cinematografice vor fi prezenți, cu susținerea ICR Varșovia, la Smart7, cea mai o nouă secțiune a festivalului, și la două module de ateliere: „Studio Nowe Horyzonty+“, dedicat echipelor regizor-producător, și „A Sunday in the Country“, dedicat tinerilor jurnaliști și critici de film.