În al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului va fi inclusă și limitarea indemnizațiilor și indicatori de performanță pentru Consiliile de Administrație de la stat – Ilie Bolojan

Comentariu privind rezultatele Tesla (așteptate miercuri) Chiar dacă Tesla va prezenta cifre solide, este puțin probabil să scape de o analiză minuțioasă atunci când va raporta rezultatele financiare miercuri în SUA. Scenariul optimist este că eforturile de reducere a costurilor și dezvoltările în domeniul AI și al autonomiei vor aduce un oarecare respiro. Realist vorbind, așteptările sunt scăzute. Vânzările de vehicule sunt sub presiune, livrările globale scăzând cu 13,5% în al doilea trimestru față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 384.122 de unități, sub estimările analiștilor. Cybertruck a fost, de asemenea, un eșec până acum, cu un al treilea trimestru consecutiv de scădere a vânzărilor, care au atins acum cel mai scăzut nivel din ultimul an.