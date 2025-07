Si-a gasit nasul: „Profesorul anului”, un sustinator activ al invaziei rusesti in Ucraina, laudat personal de Putin, a fost ucis pe front

Ghennadi Starunov, profesor de educatie fizica si fost castigator al titlului de „Profesorul Anului” in capitala Rusiei in 2022, a fost confirmat ca decedat in timpul serviciului militar in Ucraina, au anuntat oficialii scolii unde preda, citati de cotidianul independent Meduza. Starunov activa la Scoala „Maresal Ciuikov” din Moscova inainte de a fi mobilizat in...

