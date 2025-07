Serviciile prestate populației au crescut în mai: coafura și restaurantele trag piața în sus

12:50

Seful ANPC, Cristian Popescu Piedone, s-a afisat marti in fata procurorilor DNA, in timp ce acestia ii perchezitionau casa din Bragadiru, cu o curea Salvatore Ferragamo al carei pret este in jur de 500 de euro. „Ridicat de procurori, Piedone si-a saltat nadragii cu o curea de la Salvatore Ferragamo, de 450-500 Eur. Pentru ca […] Articolul Piedone s-a afișat în fața procurorilor DNA cu o curea de 500 de euro. Arată ca o pereche de cătușe apare prima dată în PS News.