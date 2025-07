Un nou giratoriu blochează Calea Buziașului. Circulație pe o singură bandă timp de câteva săptămâni

11:50

Judecătorii Tribunalului Timiș se plâng că, în contextul modificărilor legislative iminente, vor apărea „dificultăți majore” în privința volumului de muncă per angajat. Situația ar urma să se reflecte în toate instanțele din județ, deja existând judecătorii cu peste 2.000 de dosare per judecător și peste 1.400 de dosare per grefier.