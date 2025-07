Sorin Cârţu a dat verdictul! Dezvăluiri despre noul jucător al lui Mirel Rădoi: “Are tupeu”

20:00

FCSB se va „duela" în turul 2 al preliminariilor Champions League cu Skhendija, iar returul va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY! În turul 3, campioana României poate da peste Qarabag, echipă pe care a mai învins-o în grupa principală din Europa League, cu 3-2. Ce șanse de calificare crezi că are […]